GÜNDEM ÖZETİ / 8 Mayıs 2022

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Anneler Günü Buluşması"na katılacak.

(Ankara/10.15)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atatürk Spor Salonu'nda Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen Aşkın Nur Yengi konserini izleyecek.

(Ankara/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Valiliği, MHP ve AK Parti il başkanlıklarını, Yörük ve Türkmen Kültür Sana Şöleni Çadır Alanı'nı ziyaret edecek, Türk Dünyası Aksakallar Meclis Toplantısı ile Yörük ve Türkmen Kültür Sanat Programı'na katılacak, Kozan Yolu'nda esnafla bir araya gelecek.

(Adana/12.30-16.15)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen "Stratcom Youth Forumu: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu"na katılacak.

(Antalya/10.30)

SPOR

1- Uluslararası Boks Birliği (IBA) Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın açılış töreni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yapılacak.

(İstanbul/19.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasına Altay-GZT Giresunspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/Malatya/16.00/İstanbul/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 36. haftanın tüm maçları yapılacak. Ligde Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor, Ankara Keçiörengücü-Manisa FK, Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor, Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, İstanbulspor-Adanaspor, Tuzlaspor-Eyüpspor, Kocaelispor-Altınordu maçları yapılacak.

(Denizli/Ankara/Balıkesir/Bolu/Bursa/İstanbul/Kocaeli/16.00)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 22. ve son hafta karşılaşmaları oynanacak.

4- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde final ve üçüncülük maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/16.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta maçları oynanacak.

6- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 30'uncu ve normal sezonun son hafta maçları yapılacak.

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı ABD'deki Miami Grand Prix'si koşulacak.

(Miami/22.30)

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AA / Güncel