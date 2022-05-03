GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mayıs 2022

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist, Real Madrid-Manchester City maçıyla belli olacak.

(Madrid/22.00)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile OGM Ormanspor ikinci maçta karşılaşacak.

(Mersin/18.00)

3- Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni Vodafone Park'ın deniz tarafı terasında yapılacak.

(İstanbul/11.30-13.30)

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