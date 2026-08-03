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GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ağustos 2026

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ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ankara Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde düzenlenecek "Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara" Teknik Destek Sözleşmeleri İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, Edirne Millet Bahçesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Edirne/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret verileri basın toplantısına katılacak, İbn Haldun Üniversitesi Tercihfest etkinliğinde konuşacak.

(İstanbul/10.30/17.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Trump'ın bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığı için İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıklamasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kavacık Yaşam Merkezi'nde Üniversite Tercih Destek Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu maçlarının kura çekimi, İsviçre'de yapılacak.

(Nyon/13.00/14.00/15.00)

3- Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası, Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlayacak.

(İstanbul/09.00)

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Kaynak: AA
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