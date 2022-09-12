GÜNDEM ÖZETİ / 13 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malta Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia ile görüşecek.

(TBMM/11.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Havai Fişek Fabrikası patlamasında hayatını kaybeden işçilerin aileleriyle buluşacak, Sakarya Yerel Kültür Derneği'ni ziyaret edecek, partisinin milletvekilleriyle grup toplantısında bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulanacak, Sakarya Kanaat Önderleri Toplantısı'na katılacak.

(Sakarya/11.00/12.15/13.30/15.15/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi ile Melekler Köy Yaşam Merkezi'nin açılışlarına katılacak.

(Zonguldak/11.00/11.30/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Gençler Tarım ile Buluşuyor" programı ile "12. Tarım Orman ve İnsan" temalı fotoğraf sergisine ve Sakarya Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamaları'na katılacak.

(Konya/10.00/Ankara/15.00)

2- TÜİK, temmuz ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenecek "Sessiz Direnişin Sembolü Diyarbakır Anneleri" programına katılacak.

(Ankara/11.00)

KÜLTÜR SANAT

???????1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kültürel Miras Koruyucuları Projesi Etkinliği'ne iştirak edecek.

(Antalya/08.40)

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası, Sırbistan'da sürüyor. Kadınlar kategorisinde 50 kiloda Zehra Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 65 kiloda Aslı Demir, 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit mindere çıkacak; 55 kiloda Elvira Kamaloğlu repesaj mücadelesi verecek. Erkeklerde ise grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp finalde güreşecek.

(Belgrad)

2- Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu mücadelesi 5 maçla başlayacak.

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçı yapılacak.

(Sakarya/15.00)

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