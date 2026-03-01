Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mart 2026

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nebil Özgentürk 1 Mart 2003 Direnişi belgesel gösterimi ile CHP MYK Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nebil Özgentürk 1 Mart 2003 Direnişi belgesel gösterimi ile CHP MYK Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/18.47)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenler Belediyesince Dörtyol Meydanı'nda düzenlenecek ramazan etkinliklerine katılacak.

(İstanbul/21.00)

3- TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanlığınca Sarıyer'de düzenlenecek iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/18.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve teşkilat sahuru programına iştirak edecek.

(Tekirdağ/22.30/23.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit ailesini ziyaret edecek, öksüz- yetim çocuklarla iftar programına ve çay sohbetlerine iştirak edecek, Selimiye Camisi'nde teravih namazı sonrası cemaate ikramlık dağıtacak, Ramazan Sokağı'nı ziyaret edecek.

(Edirne/18.00-22.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Amsterdam Halk İIftarı ile Sanatçılar ve Yazarlar Buluşması'na katılacak.

(Amsterdam)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda İstanbul Gençlik Vefa Sahuru'na katılacak.

(İstanbul/01.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 24. haftası; Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor, Samsunspor-Gaziantep FK ve Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/16.00/Samsun/Antalya/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 28. haftasına; Serikspor-Özbelsan Sivasspor, Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor, Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor ve Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/Adana/13.30/İstanbul/16.00/Sakarya/20.00)

3- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 26, Beyaz Grup'un ise 28. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 23. hafta maçları sona erecek.

5- 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan karşılaşması öncesinde, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde antrenman yapacak. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, başantrenör Ergin Ataman ve kaptan Cedi Osman açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/16.20)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nde 22. hafta maçları oynanacak. Spor Toto-Galatasaray, Ziraat Bankkart-Altekma, İstanbul Gençlik-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Medicana-Gaziantep Gençlikspor, Gebze Belediyespor-Halkbank ve Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyesor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Ankara/13.00/16.00/İstanbul/14.00/16.00/Kocaeli/Ordu/14.00)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftası; Rize Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Rize/14.00/Bursa/17.00/İstanbul/19.30)

8- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin ilk ayak yarışı Tayland'da yapılacak.

(Buriram/11.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü

Trump'tan Hamaney'le ilgili kafaları iyice karıştıracak açıklama
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda

Binlerce kişi akın etti! Hepsinin dilinde aynı slogan var
Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak

Arap ülkesinden İran'a açık destek, ABD'ye rest
İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
ABD ve İsrail İran saldırısının detaylarını paylaştı: Aynı anda yüzlerde uçak havalandı

Yüzlerce uçak aynı anda havalandı, 500'den fazla hedef vuruldu
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile İran'a saldırıyı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İran'a saldırıyı görüştü
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor