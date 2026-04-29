GÜNDEM / 29 Nisan 2026

Güncelleme:
ANADOLU AJANSI

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan Üçlü Mekanizma Toplantısı'na katılacak.

(Atina) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rusya'da Ermitaj Müzesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerine Yolculuk" adlı serginin açılışını yapacak, YLSY burs programı kapsamındaki öğrencilerle buluşacak, 56 No'lu okulu ziyaret edecek.

(St. Petersburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık ile Sıfır Atık Vakfı arasındaki işbirliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı iş gücü istatistiklerini ve nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında temaslarda bulunacak.

(Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, dördüncü gününde 130,4 kilometrelik Marmaris-Fethiye etabıyla devam edilecek.

(Muğla/13.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına RAMS Park'ta taraftara açık antrenmanla devam edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı sekizinci haftasından, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçı yapılacak.

(Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayağında Atletico Madrid-Arsenal maçı oynanacak.

(Madrid/22.00) (Fotoğraflı)

ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
ABD'de tarihi dava! Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir

Bu savaş başka! Musk'tan tarihi davada olay sözler: Hepimizi öldürecek
'El Jardinero' 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
Bakan Bayraktar'dan Özgür Özel'e 'maden ruhsatı' yanıtı: Siyasi manipülasyon

Bakan Bayraktar'dan Özgür Özel'in iddialarına yanıt
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet

İmamoğlu davasında mahkemeye damga vuran "rüşvet" itirafı
55 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı ikiz bebek bekliyor

Geçen yıl dünyaevine girmişti: Ünlü isim mutlu haberi paylaştı

Trump, Kral Charles'ın katıldığı devlet yemeğinde konuştu: İran'ı askeri olarak mağlup ettik

Kral Charles'ın katıldığı yemekte Trump'tan çarpıcı İran mesajı
Bakan Bayraktar'dan Özgür Özel'e 'maden ruhsatı' yanıtı: Siyasi manipülasyon

Bakan Bayraktar'dan Özgür Özel'in iddialarına yanıt
Rusya'da Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor

Piyasaların uykularını kaçıracak saldırı! Görüntüler korkunç
Pasaportlara Trump'ın portresi basılacak

ABD harekete geçti! Üzerine Trump'ın portresi basılacak