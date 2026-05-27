6 Nisan 1920 Gündemi: Siyaset, Diplomasi ve Spor

İçişleri Bakanı Konya'da ziyaretler yapacak, Bahçeli anma törenine katılacak. ABD-İran gerginliği, Lübnan saldırıları ve Gazze ateşkesi izleniyor. UEFA Konferans Ligi finali ve basketbol play-off maçları var.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret edecek.

(Konya/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulunacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ?ABD-İran ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3-? ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Konferans Ligi final karşılaşması, İngiltere'nin Crystal Palace ile İspanya'nın Rayo Vallecano takımları arasında Almanya'nın Leipzig kentindeki Leipzig Stadı'nda oynanacak.

(Leipzig/22.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Anadolu Efes-Türk Telekom ve Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor maçları yapılacak.

(İstanbul/18.00/20.30)

***

Kaynak: AA
