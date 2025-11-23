GÜNDEM / 23 Kasım 2025

Haberler

23 Kasım 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki oturumlar ile Dönem Başkanlığı Devir Teslim Töreni'ne katılacak.

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2. Uluslararası Adalet Konferansı'na iştirak edecek.

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yapılacak Trabzon İl Kongresi'ne katılacak.

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ile Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası ve çok amaçlı salonlar, tenis kortları temel atma törenine ve fidan dikim programına katılacak, Hamidiye Gençlik Kampı'na ziyarette bulunacak, sporcularla buluşacak.

2- Trendyol Süper Lig'in 13. haftasına Göztepe-Kocaelispor, Beşiktaş-Samsunspor, Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.

3- Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK, Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK, Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor ve İmaj Altyapı Vanspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçlarıyla sürecek.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftası, 2 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray MCT Technic-Esenler Erokspor, Fenerbahçe Beko-Bursaspor Basketbol ve TOFAŞ-Anadolu Efes maçlarıyla sona erecek.

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Beşiktaş BOA-Emlak Konut, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet, BOTAŞ-Kocaeli Kadın Basketbol ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 7. hafta maçları oynanacak; Kuzeyboru-Bahçelievler Belediyespor, Göztepe-Zeren Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş-Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit-Aras Kargo ve İlbank-VakıfBank müsabakaları yapılacak.

8- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi'nin 14. haftası, Güneysuspor-Depsaş Enerji, Ankara Hentbol-Mihalıççık Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-İstanbul Gençlik maçlarıyla başlayacak.

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ABD'de düzenlenen yirmi ikinci ayağı Las Vegas Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

