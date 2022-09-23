Zühtü Arslan: "Bireysel başvuru ikincil nitelikte bir hak arama yoludur"
Güncel Haberler
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "AYM'ye Bireysel Başvurunun 10. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu"nun açılış töreninde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "AYM'ye Bireysel Başvurunun 10. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu"nun açılış töreninde konuştu. (4)
Kaynak: AA / Ferhat Barulay - Güncel