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Zühtü Arslan: "Bireysel başvuru ikincil nitelikte bir hak arama yoludur"

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "AYM'ye Bireysel Başvurunun 10. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu"nun açılış töreninde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "AYM'ye Bireysel Başvurunun 10. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu"nun açılış töreninde konuştu. (4)

Kaynak: AA / Ferhat Barulay - Güncel

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