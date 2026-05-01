GÜNDEM / 1 Mayıs 2026

6 Nisan 1920

1- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda "1 Mayıs Kadıköy İşçi Buluşması"na katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜRK-İŞ tarafından düzenlenecek kutlamaya iştirak edecek.

(Edirne/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

HAK-İŞ, kutlama programı düzenleyecek.

(Bursa/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'daki temasları kapsamında Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) "Anadolu'dan Avrupa'ya Ortak Miras Buluşmaları" programına iştirak edecek.

(Gent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, Karaman Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne katılacak.

(Karaman/11.00/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun uluslararası sularda saldırmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Lübnan ile İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na altıncı gününde 127,9 kilometrelik Antalya-Feslikan etabıyla devam edilecek.

(Antalya/12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 32. haftası, Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(Rize/17.00/Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftası, Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor, İstanbulspor-Adana Demirspor, Boluspor-Serikspor ve Manisa FK-Sakaryaspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Hatay/14.30/İstanbul/Bolu/17.00/Manisa/20.00) (Fotoğraflı)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu öncesi katılımcı takımlar VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene ve A. Carraro Prosecco'nun başantrenör ile kaptanlarının yer alacağı basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası, Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 8. haftasında Altınpost Giresunspor-İstanbul Gençlik maçı oynanacak.

(Giresun/16.00) (Fotoğraflı)

7- Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden alınan Domenico Tedesco, İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'ya dönecek.

(İstanbul/12.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

