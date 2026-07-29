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GÜNCELLEME - Yalova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

GÜNCELLEME - Yalova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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MÜDAHALE EDEN EKİP VE ARAÇ SAYISI GÜNCELLENDİ

Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kapaklı köyü bölgesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, alevleri 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ve 189 personelle kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA
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