Sosyal medyada dini değerleri aşağılama suçlamasıyla tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş tutuklandı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcen görüntü yayınlama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Soydaş, İstanbul'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Soydaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Soydaş'ın "müstehcen görüntü yayınlama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA