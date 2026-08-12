GÜNCELLEME- Sinop’ta çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Sinop'un Gerze ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Dereköy köyü Derecuma mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile Sinop ve Gerze belediyelerinin ekipleri sevk edildi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ziraat alanında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerce hızla müdahale edildiği belirtildi.

Yangına 5 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 2 su tankeri ve 1 kepçe ile müdahale edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca yangın bölgesinde 30 yangın işçisi ve 10 teknik personelin de görev aldığı ifade edildi.

Açıklamada, yangının ekiplerin yoğun ve koordineli çalışmaları sonucunda kontrol altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA