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GÜNCELLEME - Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin camına mermi isabet etti

GÜNCELLEME - Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin camına mermi isabet etti
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ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin camına mermi isabet etti.

İlkadım ilçesindeki hastanenin çevresinde silah sesleri duyulması üzerine yapılan incelemede acil servisin girişindeki sundurmanın camına mermi isabet ettiği belirlendi.

Polis, mermi çekirdeğinin kırılan camın arasına düştüğünü tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerince hastane camında bulunan mermi çekirdeği ile hastaneye yaklaşık 350 metre mesafede tespit edilen 4 boş kovan ve fişek muhafaza altına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda olayın şüphelisinin C.A. (30) olduğu belirlendi.

Olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabancayla yakalanan zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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