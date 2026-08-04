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Bennu Gerede adli kontrolle serbest

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ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Katıldığı bir programdaki açıklamaları nedeniyle "müstehcenlik" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bennu Gerede, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı programda kullandığı ifadeler nedeniyle Bennu Gerede hakkında müstehcenlik suçundan resen soruşturma başlattı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Gerede'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne götürülen Gerede, savcılık ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Gerede'nin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA
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