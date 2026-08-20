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Milas'ta Otobüs-Tır Çarpışması: 3 Ölü, 17 Yaralı

Milas'ta Otobüs-Tır Çarpışması: 3 Ölü, 17 Yaralı
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Muğla'nın Milas ilçesinde İstanbul-Bodrum seferini yapan yolcu otobüsü, demir yüklü bir tırla çarpıştı. Kazada otobüs şoförü ve iki yolcu hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, Milas Kaymakamı olay yerinde incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Hamit Torun'un kullandığı İstanbul-Bodrum seferini yapan Villa Seyahat firmasına ait 34 MAA 824 plakalı yolcu otobüsü, Söke-Milas kara yolunda aynı yönde ilerleyen İlter D. yönetimindeki 48 YL 810 plakalı demir yüklü tırla çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüs şoförü Torun ile yolculardan Mustafa Saydam kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 18 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 3 kişiden Songül Demir de ilçedeki özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Milas Kaymakamı Vural Karagül de bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA
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