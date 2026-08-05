Haberler

Malatya Pütürge'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya Pütürge'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Pütürge ilçesi Yediyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, AFAD, itfaiye, orman ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Yediyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.?

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.?

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın alanında soğutma çalışması yapılıyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini belirtti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Yangın bölgesinde, AFAD 1 araç ve 4 personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 8 araç ve 25 personel, Orman İşletme Müdürlüğü 4 araç, 2 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 16 personel, Jandarma 2 araç ve 10 personel görev yapmaktadır."

Kaynak: AA
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü

Korku dolu anlar! 6 katlı bina tuzla buz oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme

Hayalleri suya düştü! Osimhen'i şoke eden gelişme
Havacılıkta yeni dönem: Baş üstü bagaj dolapları ücretli oluyor

Uçak yolculuklarında yeni dönem: Artık paralı olacak

Sahildeki şüpheli cisim İDA çıktı

Bu sefer İHA değil... Sahile vurdu, ekipler alarma geçti
İşte Trabzon'a ulaşan Salah'ın ilk sözleri: Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı hatırlamıyorum

İşte Trabzon'a ulaşan Salah'ın ilk sözleri: Daha önce...
Salah aşkı böyle bir şey! Firavun kılığına girip kolbastı oynadı

Tüm ülke onu konuşuyor!
Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor

Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor

Cumhurbaşkanına suikast timinin firari ismi Burkay Karatepe itirafçı oldu

Firari darbeci itirafçı oldu: Her şeyi tek tek anlattı