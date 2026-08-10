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Tirmen'deki orman yangını kontrol altına alındı

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KKTC Gazimağusa'ya bağlı Tirmen'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başlatıldı, yangının çıkış sebebi ve hasar tespiti için inceleme sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ilçesine bağlı Tirmen bölgesinde çıkan orman yangınının, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığı bildirildi.

KKTC Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Gazimağusa ilçesine bağlı Tirmen'de ormanlık alanda TSİ 13.30 sıralarında çıkan orman yangınına havadan 2 helikopter ve karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale edildi.

Yetkililerin çalışmaları sonucunda yangın tamamen kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

KKTC polisi, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma yürütüyor.

Hasar tespit çalışmalarının ardından, yangında zarar gören alanın büyüklüğü belirlenebilecek.

Kaynak: AA
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