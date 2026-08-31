Girne'de Gemi Batması Davasında 14 Kişi Mahkemede

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı ile liman yetkilisi 2 kişinin de aralarında bulunduğu 14 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünün dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamasıyla meydana gelen kazaya ilişkin mahkeme süreci aynı gün içerisinde yapılan 2. duruşmayla devam etti.

Gözaltına alınan kaptan M.Ö'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. ve Girne Liman yetkilisi 2 kişinin de aralarında bulunduğu 14 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Polisin soruşturma çerçevesinde mahkeme emriyle yargılama yapılabilmesi için 2 kişiyi aradığı öğrenildi.

Gemi kaptanı ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ederek, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, yolcuların çektikleri videolar ve kaza anına ilişkin iddialarının araştırılmasını ve görsellerin incelenmesini polisten isterken, geminin daha önce kazası bulunup bulunmadığı ile onarım geçirip geçirmediğine ilişkin teknik araştırmanın yapılmasına karar verdi.

Heyet, aralarında gemi kaptanı, yardımcısı ile bir şirket çalışanı ve mürettebattan oluşan 9 kişi için 3'er gün ek gözaltı süresi verirken, 2 liman yetkilisinin aralarında bulunduğu 5 kişinin ise tutuksuz yargılanmaları koşuluyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Mahkeme, gerekli ifadelerin alınması, belge ve evrakların toplanması, tanık ifadelerine başvurulması, yeni bulguların değerlendirilmesi amacıyla bir sonraki duruşmanın perşembe günü yapılmasına karar verdi.

Gözaltına alınanların mahkemeye çıkarılması sırasında bazı yolcu yakınlarının tepki gösterdiği görüldü.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti.

18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA