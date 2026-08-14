Husiler El-Muha Limanı'na Füze Saldırısı: Can Kayıpları Var

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneybatısında Kızıldeniz'e açılan El-Muha Limanı'nı füzelerle hedef aldığı saldırıda can kayıplarının olduğu bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı SABA televizyonuna göre Husiler, Taiz vilayetine bağlı El-Muha ilçesindeki limana saldırdı.

El-Muha Limanı'nın Husiler tarafından birkaç füzeyle hedef alındığı saldırılarda can kayıplarının olduğu belirtildi.

Bu arada Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Husilerin El-Muha Limanı ve ilçe merkezine 10 füzeyle saldırdığı aktarıldı.

Husilerin El-Muha Limanı'nı 4 füzeyle hedef aldığına dikkat çekilen haberde, füzeli saldırıda limanda hasar oluştuğu ve ilgili birimlerin hasar tespit çalışmalarına başladığı kaydedildi.

El-Muha ilçe merkezine yönelik 6 füzeyle düzenlenen saldırıda da en az 4 sivilin hayatını kaybettiği, Husilerin bölgeye yönelik saldırılarında kullanılan bir insansız hava aracının ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, El-Muha bölgesini bir dizi balistik füzeyle hedef alarak bazı askeri botları ve silahları yok ettiklerini aktardı.

Seri, El-Muha'ya yönelik saldırılarında hükümet güçleri saflarında yer alan onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını öne sürdü.

Husiler, 9 Ağustos Pazar günü El-Muha Limanı ile ilçe merkezini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almıştı. Saldırılarda çok sayıda Yemenli hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı.

El-Muha Limanı, 12 Ağustos'ta da Husilerin füzeli saldırılarına maruz kalmıştı.

Kaynak: AA