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Dolphin Tayfunu: 1 Milyon Kişi Tahliye Edildi

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Çin'in doğu kıyısını vuran Dolphin Tayfunu nedeniyle 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Cıciang'da karaya ulaşan tayfun, deniz faaliyetlerini durdurdu ve Şanghay'da 1300'den fazla uçuş iptal edildi.

Çin'in doğu kıyılarını etkisi altına alan Dolphin Tayfunu nedeniyle 1 milyonu aşkın kişi tahliye edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, şiddetli rüzgar, sağanak, sel ve toprak kaymaları getirmesi beklenen Dolphin Tayfunu, Cıciang eyaletinde karaya ulaştı.

Eyalette feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alındı.

Şanghay kentindeki Hongqiao ve Pudong havalimanlarında uçuşların yüzde 60'ı yani 1300'den fazla sefer iptal edildi.

Yetkililer, tayfunun etkili olduğu Cıciang, Şanghay ve Fujian'da 1 milyondan fazla kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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