Haberler

GÜNCELLEME - Başakşehir'de İSKİ isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Başakşehir'de, İSKİ'ye ait ana isale hattındaki borunun patlaması sonucu suyla kaplanan bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, bazı mahallelerde su kesintisi yaşandı.

Güvercintepe Mahallesi'nden geçen İSKİ'ye ait ana isale hattındaki su borusunda patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Borudan fışkıran su, cadde ve sokaklarda göllenmelere yol açarken, bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Patlama sonucu Başakşehir Millet Bahçesi'nin peyzaj alanları tahrip oldu, İSKİ??????? Arıtma Tesisleri Yolu'nun bir kısmında da asfalt zarar gördü.

Olayın ardından Güvercintepe ve Altınşehir mahallelerinde su kesintisi meydana geldi.

Ekipler bölgedeki suyu büyük oranda tahliye ederken, patlayan borunun ve zarar gören yolun onarılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var

Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha 24 yaşındaydı! Yakınları cansız bedeninin başında sinir krizi geçirdi

Yakınları cansız bedeninin başında sinir krizi geçirdi
Nijerya'da 'bitkisel içecek' tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Ülke şokta! Can kaybı korkunç boyutlara çıktı
Beşiktaş-Erzurumspor FK karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu!
Oğuz Murat Aci davasında dikkat çeken gelişme! Cihantimur'un avukatından tazminat teklifı

Timur Cihantimur davasında tazminat teklifi aileyi isyan ettirdi
Arda Güler için tam 100 milyon Euro

Arda için inanılmaz teklif! Real Madrid anında kabul edebilir
Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu
Ne su şişesi ne de futbolcular! İsmail Kartal'ın istifa etmesinin sebebi bambaşka bir şey çıktı

İsmail Kartal'ın istifa etmesinin asıl sebebi bambaşka bir şey çıktı