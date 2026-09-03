Banaz'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Uşak'ın Banaz ilçesinde Nevzat Kıdıman (66) yönetimindeki 06 S 1935 plakalı otomobil, Derbent köyü yakınlarında yol kenarındaki taşa çarpıp takla attı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili sağlık, polis ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin takla atması sonucu yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Nevzat Kıdıman (66) idaresindeki 06 S 1935 plakalı otomobil, Derbent köyü yakınlarında yol kenarındaki taşa çarpıp takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kıdıman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA