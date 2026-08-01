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GÜNCELLEME - Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
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- Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu: "İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, yangının S.Y. isimli şahsın evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edildi"
VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Topağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Adası Topağaç Mahallesi kırsalında başlayan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Ustaoğlu, şunları ifade etti:

"Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, yangının S.Y. isimli şahsın evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, ilgili şahıs Marmara İlçe Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştır."

Kaynak: AA
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