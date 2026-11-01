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GÜNCELLEME - Balıkesir'de sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan kişi tutuklandı

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Balıkesir'de, sosyal medyadan şehit askere ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan kişi tutuklandı.

Gömeç Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İlçemizde bir şahsın sosyal medyada aziz şehidimize ve kutsal bayrağımıza yönelik kabul edilemez hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şüphelinin cumhuriyet başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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