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Bakırköy'de Hastane Bahçesinde Yangın

Bakırköy'de Hastane Bahçesinde Yangın
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Bakırköy'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesindeki plastik atık alanında çıkan yangın, çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın otluk alana da sıçradı, dumanlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bakırköy'de, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesindeki atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilköy Caddesi'ndeki hastanenin bahçesinde yer alan plastik atıkların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Atıkların yanında bulunan otluk alana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle çıkan dumanlar çevredekilerin cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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