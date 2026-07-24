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Söke'de silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

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ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Aydın'ın Söke ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde kız alma mevzusundan dolayı aralarında husumet bulunan 2 aile arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine silahla ateş etti.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurşunların isabet ettiği 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Umut Cabaş (38) hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cabaş'ın, olayı duyunca kavgayı ayırmaya gittiği ve bu sırada kurşunların isabet ettiği öğrenildi.

Daha sonra yaralılardan Doğan Işık da tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin 4 kişiyi gözaltına alan polis, hastanelerde de tarafların yakınları arasında olumsuzluk yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA
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