Haberler

GÜNCELLEME - Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı

GÜNCELLEME - Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş: "Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor"
KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine, yangına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi.

Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

CHP'de son günlerin en büyük istifa dalgası! Kılıçdaroğlu yıkılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü

Mucize! Bu halde 16 kilometre yürüdü
İran, Umman'ın teklifini reddetti: 'Savaşın yeniden başlamasına hazırız' demişlerdi

Hürmüz anlaşmazlığı tam gaz: Savaş çanları yeniden çalacak
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda

Dünya nefesini tuttu! Bu hamle küresel dengeleri değiştirebilir
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor

Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti yapılacak

Zehra Güneş'in gala tarzı olay oldu

Ayağının tozuyla galaya katıldı, gören dönüp bir daha baktı
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok

Müsavat Dervişoğlu küplere bindi: Bu kadar aklını yitirmiş olamaz
ABD ordusunu alarma geçiren video! Askerlerin telefonları toplanabilir

Telefondaki görüntüleri izleyen komutandan askerlere tarihi uyarı