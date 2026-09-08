GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaöz, Ekşili, Kızıllı ve Çamlıbel mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personel ile müdahale ediliyor.

Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Aksu ilçesinde başlayan yangın Kepez ilçesine sıçradı.

Yangın nedeniyle Kuzey Çevre yolu ile Antalya Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre yoluna kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA