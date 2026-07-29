Haberler

GÜNCELLEME - Antalya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki bir iş yerinde çıkan ve 2 iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Pazarcı Mahallesi'ndeki bir yapı markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Gazipaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle alevler, yapı marketin yakınındaki 2 iş yerine sıçradı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 iş yeri zarar gördü.

Kaynak: AA
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

3 il felaketi yaşıyor! Alevler büyüdü, bir yol daha trafiğe kapatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusunu alarma geçiren video! Askerlerin telefonları toplanabilir

Telefondaki görüntüleri izleyen komutandan askerlere tarihi uyarı
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Altın dolu çantayı sahibine teslim ettiler! İşte karşılığında verilen ödül

Altın dolu çantayı sahibine teslim ettiler! İşte karşılığında verilen ödül
Destici'den Türk siyasetinde dengeleri değiştirecek öneri: Hiçbir partiye...

Destici'den siyasette dengeleri değiştirecek öneri: Hiçbir parti...
Dursun Özbek transferler için tarih işaret etti

Dursun Özbek transfer için tarih verdi
Ozan Güven’den yıllar sonra gelen “Aşk-ı Memnu” itirafı! Behlül rolünü neden reddettiğini açıkladı

Ozan Güven’den “Aşk-ı Memnu” itirafı: Behlül rolünü reddetti
Sahibinden kaçan köpek, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı

Sahibinden kaçtı, 3 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti