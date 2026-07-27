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Kozan'da orman yangını kontrol altına alındı

Kozan'da orman yangını kontrol altına alındı
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Adana'nın Kozan ilçesi Orçan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, 4 helikopter, 2 uçak, 41 araç ve 135 personelin müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı. Valilik, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ve yangının çıkış nedeniyle ilgili adli-idari sürecin devam ettiğini bildirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındı.

Orçan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4'ü söndürme helikopteri, 2'si söndürme uçağı olmak üzere 41 araç ve 135 personel sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yangın, büyük oranda kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari süreç devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
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