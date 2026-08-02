Haberler

GÜNCELLEME - ABD'de restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ

ABD'nin Idaho eyaletinde bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik yetkilileri, yerel saatle 14.00'te Idaho'nun güneyindeki Twin Falls bölgesinde silahlı saldırı meydana geldiğini belirtti.

Yetkililer, yarı otomatik tüfekle restorana giren saldırganın etrafa ateş açmaya başladığını, olayda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Polisin restoran yakınlarında saldırganın cesedini bulduğunu bildiren yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğunu kaydetti.

Twin Falls Polis Şefi Matthew Hicks, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, polisin hala saldırganın kimliğini belirlemeye çalıştığını dile getirdi.

Görgü tanıkları, saldırganın AR tipi uzun namlulu bir silah taşıdığını ve olay sırasında bir kişinin tabancayla saldırgana ateş açtığını öne sürdü.

Civardaki bir sürücü tarafından çekilen videoda ise siyah giyinmiş silahlı bir kişinin, uzun namlulu tüfekle beyaz bir araca doğru yürüdüğü ve sürücü tarafındaki kapıyı açtığı görüldü.

Ardından saldırgan aynı aracın bagajını açarken, videoyu çeken kişinin, söz konusu kişinin daha fazla silah alabileceğinden korkarak hızla oradan uzaklaştığı anlaşıldı.

Kaynak: AA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün ölümünde şoke eden iddianame! Kızına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Güllü'nün ölümüyle ilgili iddianame hazır! İşte kızı için istenen ceza
Hindistan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 82 oldu
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Bunun adı bile bile lades! Türkiye'nin ciğerleri yanarken bu yapılır mı?

Bunun adı bile bile lades!
Ağustos'ta iki tutulma birden yaşanacak: İşte takip edilebilecek yerler

Bu muhteşem gök olayı kaçmaz: İşte takip edilebilecek yerler
Turistleri taşıyan uçak düştü! 13 kişi hayatını kaybetti

Uçak düştü, kurtulan olmadı! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif! Şüpheli emniyete böyle getirildi

Ahlaksız teklifin faturası ağır oldu! İşte gece kaydedilen o görüntü