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Nepal'de Sel Felaketi: 579 Ölü, 1924 Kayıp

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Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwa ve çevresinde meydana gelen selde ölü sayısı 579'a yükseldi. 1924 kişi kayıp, 4 bin kişi kurtarıldı. Buzul çökmesinin tetiklediği belirtilen felakette arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 579'a yükseldiği bildirildi.

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 579'a yükseldiği belirtildi.

Nepalli yetkililer, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığını, yolların hasar aldığını ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiğini bildirdi.

Haberde ayrıca, sel sularının cansız bedenleri sürüklediği ve arama kurtarma çalışmalarının yalnızca Rasuwa'da değil, Nuwakot, Dhading, Gorkha, Tanahun, Chitwan ve Nawalparasi'de de yoğunlaştığı aktarıldı.

Bu sebeple çeşitli bölgelerdeki morglarda yer kalmamaya başladığı ve geçici tesislerin kurulmakta olduğu kaydedildi.

Kayıp sayısı 1924'e yükseldi

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumunun açıklamasında, arama kurtarma çalışmaları kapsamında yaklaşık 4 bin kişinin sel bölgelerinden kurtarıldığı belirtildi.

517'si yabancı uyruklu olmak üzere 1924 kişinin halen kayıp olduğu aktarılan açıklamada, kayıp kişilerin bulunması ve selden etkilenen bölgelere yardım ulaştırılması için 15 bin güvenlik personelinin arama kurtarma çalışmalarında görev yaptığı ifade edildi.

Öte yandan Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirilmişti.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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