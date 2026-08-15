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Endonezya'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem: Can Kaybı Artıyor

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Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Endonezya'nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğu bildirildi.

Açıklamada, 7,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından aynı bölgede 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedilirken, tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

Bölgede 54 evin ağır, 9 evin orta ve 11 evin de hafif hasar aldığı, bazı kamu binalarının deprem sonrası kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto, kurtarma ekiplerinin çoğunluğu Sikka, Manggarai ve Doğu Manggarai'deki üç ağır hasar gören bölgede olmak üzere en az 38 ceset çıkardığını bildirdi.

Nagekeo bölgesinde yaklaşık 2 bin kişinin geçici barınaklara sığındığını belirten Suharyanto, lojistik destek sağlamak ve acil durum müdahale operasyonlarına destek olmak amacıyla üç helikopter ve bir kurtarma gemisinin görevlendirildiğini aktardı.

Doğu Nusa Tenggara Eyaleti Polis Şefi Rudi Darmoko, depremin ciddi hasara yol açtığını ve binaların çöktüğünü kaydederek, şehirlerde ve köylerdeki elektrik kesintilerinin bilgi akışını engellediğini ve arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını ifade etti.

Kaynak: AA
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