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İETT otobüsü duvara çarptı: 1 ölü, 17 yaralı

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- İstanbul Valiliği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi
KAZADA BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ VE YARALI SAYISININ ARTTIĞI BİLGİSİYLE VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Zeytinburnu'nda, İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan İETT şoförü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bazı yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken hafif yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yan yolun Bakırköy istikameti trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan İETT otobüsünün duvara çarptığı, olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 17 kişinin de yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralıların çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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