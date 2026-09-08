GÜNCELLEME 2 - "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı

"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen ve sosyal medyadaki paylaşımların ardından gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlattı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatıldı, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edildi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şüpheli, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin mali profili ile sosyal medyada görünen ekonomik yaşam standardının uyumlu olmadığı, yapılan çalışmalarda Dubai üzerinden mail order yöntemiyle kaynağı belirsiz gelirleri ülkeye soktuğu yönünde bilgilerin elde edildiği belirtildi.

Şüphelinin görünen ekonomik düzeyi ile nişan ve düğün merasimlerinde yapılan harcamalar arasında uyumsuzluk bulunduğu ve bu durumun kaynağı belli olmayan gelirin varlığını destekler nitelikte olduğu kaydedilen savcılığın sevk yazısında, Tançalan'ın sürekli yurt dışına çıkış yaptığı, bu nedenle kaçma şüphesinin bulunduğu bildirilerek tutuklanması talep edildi.

"Altınları düğünden sonra iade ettik"

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifadesi alınan şüpheli Tançalan, düğün sırasında polislerin yanına "teşekkür etmek" için gittiğini belirterek, polisleri rencide edecek ve emniyet teşkilatını küçük düşürecek bir amacının olmadığını, o esnada görüntü çekildiğini bilmediğini ileri sürdü.

Şüpheli, eşinin sosyal medyada tanındığını ve yaptığı paylaşımların etkileşim amaçlı olduğunu savundu.

Dubai'de fenomenlere kolay imkanlar sağlandığı için orada oturma izni alabilmek için araç kiralama şirketi açtığını ve sürekli gidip geldiğini anlatan Tançalan, yakın tarihteki düğünün tüm masraflarının sponsorlar aracılığıyla karşılandığını iddia etti.

Düğünde takılan altınları ise Muradiye ilçesindeki tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ileri süren şüpheli, "altınları düğünden sonra iade ettik" dedi.

Eşinin şirketlerin reklam yüzü olması nedeniyle söz konusu şirketlerin düğüne sponsor olduğunu belirten şüpheli, atılı suçlamaları kabul etmeyerek serbest bırakılmayı talep etti.

Hakimliğin kararında, düğünde takıldığı belirtilen ziynet eşyalarının sponsorluk anlaşması kapsamında verildiğini şüpheli ifade etse de soruşturma evrakında bu hususta bir bilgi ve belgenin bulunmadığı kaydedildi.

Kararda, atılı suçun yasadaki düzenleniş biçimi ile bu suç için öngörülen ceza miktarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda şüpheli hakkında adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı kanaatiyle tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA