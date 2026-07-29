GÜNCELLEME 2 - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bayır Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, sahadaki söndürme ve tedbir faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, yangına 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı, 2 ambulans ve toplam 373 personelle müdahale edildiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında tedbir amacıyla 43 hanedeki 65 vatandaşın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yangın bölgesine yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesinin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.

Öte yandan, yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Antalya-Seydikemer kara yolunun ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA