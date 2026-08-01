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GÜNCELLEME 2 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz darbe girişiminde suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ mensubu yakalandı

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TERÖRİSTİN YAKALANDIĞI HÜCRE EVİ GÖRÜNTÜLENDİ

ANKARA/ İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup timde yer alan B.K'nin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, Afyonkarahisar ve Eskişehir il emniyet müdürlüklerinin istihbarat şube müdürlüklerince ortak çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan, kırmızı bültenle aranan, meslekten ihraç edilen yüzbaşı ve eski helikopter pilotu olan terörist B.K'nin yeri tespit edildi.

Terörist B.K, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Bakanlığın açıklamasında, FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Hücre evinde yakalandı

Bu arada, emniyetteki işlemleri süren B.K'nin, kent merkezinde bulunan İnaz Deprem Evleri'ndeki örgüte ait hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi.

Güvenlik kaynakları, suikast teşebbüsünün ardından yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren teröristin, sahte kimlik kullandığını ve yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle tespitinin yapıldığını belirterek, bir süredir takibe alınan B.K'nin yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmak isterken yakalandığını bildirdi.

Hücre evi görüntülendi

Dörtyol Mahallesi'ndeki İnaz Deprem Evleri'nde B.K'nin saklandığı hücre evi görüntülendi.

Üç katlı evin üst katındaki üç odalı dairede yakalanan B.K'nin saklandığı odada kanepe ile üç koltuk yer alıyor.

İki odası boş evde teröriste ait olduğu değerlendirilen kıyafetler ile market alışverişinden kalan erzak poşeti dikkati çekiyor.

Evin mutfağında çay bardakları, çay ve şeker bulunuyor.

Kaynak: AA
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