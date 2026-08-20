İzmir'de başkanın makam aracına silahlı saldırı: şüpheli yakalandı

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çiğli Belediyesi otoparkına çalıntı motosikletle giden K.S. (21), henüz belirlenemeyen bir nedenle Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş etti.

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlilerince yakalanıp polise teslim edildi.

Olay anı, otoparkın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otoparka motosikletle gelen şüphelinin, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına tabancayla defalarca ateş ettiği, ardından kaçmaya çalışırken güvenlik personelince yakalandığı ve diğer görevlilerce etkisiz hale getirildiği yer alıyor.

Öte yandan şüphelinin çalıntı motosikletle Manisa'dan geldiği, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA