Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Şiran ilçesinde köy ziyaretleri gerçekleştirdi

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca, Selimiye, Yeniköy ve Seydibaba köylerini ziyaret etti.

Tanrısever, beraberindeki Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan ve diğer ilgililerle, muhtar ve köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

Vali Tanrısever, 2007'de şehit olan Piyade Er İrfan Celepci'nin Selimiye köyündeki mezarı başında dua ettikten sonra, şehit babası Osman ve annesi Esme Celepci ile bir araya geldi.

Köy ziyaretlerinde vatandaşın talebini direkt duyma fırsatı bulduğunu belirten Tanrısever, "Köylerimizde genelde altyapıya dair sorunlarımız var. Devletimizin bize verdiği imkanlar çerçevesinde vatandaşlarımızın tüm sorunlarını çözerek, köylerimizi kalabalıklaştırmak, daha yaşanılabilir yerler haline getirmek ve özellikle genç nüfusu köylerimizde tutmak için elimizden gelen her şeyi kurumlarımızla birlikte yapmaya çalışacağız." dedi.