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Gümüşhane Valisi: Kelkit'teki depremde olumsuzluk ihbarı yok

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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,1 şiddetindeki depremde kendilerine ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmadığını bildirdi. Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kelkit ilçemiz Cemallı köyü merkezli saat 23.23'te 4,1 şiddetinde meydana gelen depremde tarafımıza ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmamaktadır. Görevli personeller tarafından sahada tarama faaliyeti yapılmaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,1 şiddetindeki depremde kendilerine ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmadığını bildirdi.

Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kelkit ilçemiz Cemallı köyü merkezli saat 23.23'te 4,1 şiddetinde meydana gelen depremde tarafımıza ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmamaktadır. Görevli personeller tarafından sahada tarama faaliyeti yapılmaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bu arada, 18 Aralık saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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