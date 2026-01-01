Gümüşhane Valisi Baruş, karla mücadele çalışmalarını denetledi

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, karla mücadele çalışmalarını inceledi.

Baruş, şehir merkezinden ilçe ve çevre şehirlere ulaşımı sağlayan geçitlerde devam eden çalışmalarla ilgili Karayolları 101. Gümüşhane Şube Şefi Osman Sarıgün'den bilgi aldı.

Baruş, bölgede yoğun karın etkili olduğunu belirterek, "Özellikle il merkezi ile Şiran ilçemizin çevresinde kar yağışı yoğunluğunun bu gece yarısına kadar devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışıyla birlikte hava şartları ulaşımı olumsuz etkiliyor." dedi.

Karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini aktaran Baruş, "İlimizde çok sayıda geçit var. Geçitlerimizden 5'i 2 bin metrenin üzerinde. Tersun Geçidi, ağır tonajlı araç trafiğine kapalı. İl merkezinden ilçelere ve çevre illere olan geçitlerde ise trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanıyor." diye konuştu.

Kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Baruş, kar nedeniyle yarın il genelinde eğitime ara verildiğini de anımsattı.

Vali Baruş'a incelemeleri sırasında İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve Jandarma Komutanı Bilal Sarıdoğan da eşlik etti.