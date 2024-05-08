Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever başkanlığında Satala Antik Kent değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kelkit Kaymakamlığı Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve kazı başkanı Elif Yavuz Çakmur, Satala Antik Kenti'nde yapılması planlanan kazı çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Vali Tanrısever, toplantının ardından gazetecilere, Salata Antik Kenti kazılarının potansiyelinin çok büyük olduğunu söyledi.

Antik kentin ülke turizmine kazandırılması için değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirten Tanrısever, şöyle devam etti:

"Buradaki temel sıkıntılarımızdan biri gelen insanların karşılanıp ağırlanabilecekleri bir yerin olmaması. Bölgenin ne olduğunun anlatılabileceği, kendilerinin ufak tefek ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir mekan oluşturmak istiyoruz. Eski sağlık ocağı binasını Roma lejyon binası haline getirmek suretiyle ilk turist karşılama ve ağırlama yeri olarak hizmete kazandıracağız."

Tanrısever, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kazılara ciddi destek olduğunu kaydederek, "Proje kaynağını da DOKAP'tan alacağız. Projelerimizi yaptık, inşallah önümüzdeki sene onun kaynağı gelirse Satala'da topyekun ayağa kalkma süreci başlayacak. Bu zamana kadar genel hatlarıyla etrafı çizilmiş, genel bir izlenim edinilmeye çalışılmış, bundan sonra da inşallah ayağa kaldırılmış olacak." dedi.

Toplantıya, Kelkit Kaymakamı Kadir Algın, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ve kurum amirleri de katıldı.

Toplantıdan ardından Vali Tanrısever, ilçe belediyesini ziyaret etti.