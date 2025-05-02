Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Öğrencilere Otostop Yaparken Yardımcı Oldu

Gümüşhane'de otostop yapan üniversite öğrencilerinin bindikleri otomobilin sürücüsü, üniversitelerinin rektörü çıktı.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, dün akşam saatlerinde kampüsten yurda gitmek için otostop yapan 4 öğrenciyi otomobiline aldı.

10 Nisan'da göreve atanan Yıldız, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Bilgisayar Programcılığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Kadir Can Karakoç, sohbet sırasında "dayı" diye hitap ettiği sürücünün rektör olduğunu öğrenince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Yıldız, öğrencilerle yaşadığı anlara ait videoyu sosyal medya hesabından, "Gümüşhane yurt yolunda öğrencilerimizle hoş bir sohbet. Akılda kalan iki kelime, 'dayı rektörüm'..." notuyla paylaştı.