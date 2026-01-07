Haberler

Gümüşhane'de evinde ölü bulunan akademisyen için tören düzenlendi

Gümüşhane'de evinde ölü bulunan akademisyen için tören düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Evinde ölü bulunan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar için cenaze töreni düzenlendi. Törende, üniversite rektörü ve akademisyenler, Çağlar için üzüntülerini dile getirdi.

Evinde ölü bulunan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar (56) için tören yapıldı.

Karşıyaka Mahallesi Osmanbey Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Çağlar'ın ailesi ve yakınları kendisinden bir süredir haber alamadıkları gerekçesiyle durumu polise bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan evde Çağlar'ın cansız bedeni bulundu.

Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Doç. Dr. Çağlar'ın ailesinin şehir dışında yaşadığı öğrenildi.

Cenazesi morgdan alınan Çağlar için İletişim Fakültesi binası önünde düzenlenen törene, yakınlarının yanı sıra Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve Çağlar'ın ailesi katıldı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, üniversite olarak üzüntü içerisinde olduklarını söyledi.

Çağlar'a Allah'tan rahmet dileyen Yıldız, "Dünya böyle bazen beklenmedik dönemler, beklenmedik yaşlara sürprizler yapabiliyor." dedi.

Tören alanını dolduran kalabalığı işaret eden Yıldız, "Mesai arkadaşıyla birlikte bu yolculukta kendisinin güzel işler ve güzel sedalar bıraktığını resmetmiş bir hocamız. Kendisine rahmet diliyoruz." ifadesini kullandı.

Çağlar'ın kız kardeşi Hacer Çağlar ise çok üzüntülü olduklarını belirtti.

Helallik istenilip, dua edilen törenin ardından Çağlar'ın cenazesi Trabzon'a uğurlandı.

Yaşamını yitiren akademisyenin cenazesi, yarın Trabzon'da toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım

AK Parti'ye geçer geçmez verdiği ilk mesaj çarpıcı: Ben zaten...
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı

Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor

Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti

Kargoyla dua ve ayet gönderdi, servet elde etti
Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor

Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Eren Elmalı açıklaması

Başsavcılıktan Eren Elmalı için bahis açıklaması