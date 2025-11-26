Haberler

Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi: Personel serbest bırakıldı

Gümüşhane Üniversitesi'nde bir idari personel, mesai arkadaşı olan bir kadını silahla rehin aldı. Olayı kontrol altına alan güvenlik güçleri, rehin alınan personeli serbest bıraktı. Olayın ardından gerekli idari ve hukuki süreçlerin başlatıldığı açıklandı.

Gümüşhane Üniversitesi'nde bir idari personel, silahla rehin aldığı mesai arkadaşını ikna çalışmaları sonucu serbest bıraktı.

Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli idari personel H.T, henüz belirlenemeyen nedenle D.B. adlı kadın personeli silahla rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Öğrencilerin ve personelin tahliye edilmesinin ardından binaya giren güvenlik güçleri, H.T'yi eyleminden vazgeçip teslim olması için ikna etti.

Serbest bırakılan rehine, 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

Silahını teslim ettiği öğrenilen H.T'nin ise olay yerine gelen Vali Aydın Baruş ile görüşmesinin devam ettiği bildirildi.

"Gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı"

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün yaşanan ve herkesi derinden üzen bir hadise sonucunda, bir memur personelin başka bir personeli rehin aldığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Olayın meydana gelmesinin ardından üniversitenin güvenlik birimleri ve emniyet güçlerinin olaya hızlı şekilde müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Üniversitemize giriş ve çıkışlar, güvenlik nedeniyle kontrollü şekilde sağlanıyor. Üniversitemiz, gerek öğrencilerimizin gerek akademik ve idari personelimizin güvenliği için tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. Bu tür üzücü olayların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına süreci şeffaf bir biçimde takip ediyor, herkese 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."

Rektörlükten, rehinenin serbest bırakılmasının ardından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"???????Üniversitemizde bugün yaşanan ve hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz üzücü rehine olayı, ilgili birimlerimizin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rehin alınan personelimiz herhangi bir sağlık sorunu olmaksızın güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olayın hemen ardından güvenlik güçlerimiz ve üniversitemiz yönetimi gerekli tüm tedbirleri almış, süreç titizlikle yönetilmiştir. Yaşanan olay nedeniyle duyduğumuz derin üzüntüyü kamuoyuyla paylaşırken, sürecin sağlıklı şekilde sonuçlanmasına katkı sunan tüm güvenlik birimlerimize ve personelimize teşekkür ederiz."

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
