Gümüşhane Üniversitesi'nde Rehin Alma Olayı: Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Gümüşhane Üniversitesi'nde bir kadın memur, mesai arkadaşı tarafından tabancayla rehin alındı. Uzun süren ikna çabaları sonucu şüpheli teslim oldu. Kadın memurun sağlık durumu iyi.

İKNA EDİLEN ŞÜPHELİ, GÖZALTINA ALINDI

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli kadın memur D.B.'yi tabancayla alıkoyan mesai arkadaşı H.T., Gümüşhane İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan ve Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız ile polis ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çabaları sonucu ikna edildi. Silahıyla teslim olan şüpheli gözaltına alınırken, rehin alınan kadın memur da tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vali Aydın Baruş da üniversiteye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA; SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü de olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Kadın memurun sağlık sorunun olmadığı belirtilen açıklamada, "Rehin alınan personelimiz herhangi bir sağlık sorunu olmaksızın güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olayın hemen ardından güvenlik güçlerimiz ve üniversitemiz yönetimi gerekli tüm tedbirleri almış, süreç titizlikle yönetilmiştir. Yaşanan olay nedeniyle duyduğumuz derin üzüntüyü kamuoyuyla paylaşırken, sürecin sağlıklı şekilde sonuçlanmasına katkı sunan tüm güvenlik birimlerimize ve personelimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
