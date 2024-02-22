Gümüşhane Üniversitesi'nde Etkili İletişim ve Beden Dili Konferansı Gerçekleştirildi

Gümüşhane Üniversitesi'nde, "Etkili İletişim ve Beden Dili" konulu konferans gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Çalışır, TÖMER Çok Amaçlı Salonu'nda uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen konferansta, duygu ve düşünceleri sistemli kelimeler eşliğinde toparlayarak karşı tarafa aktarma becerisinin iletişim olarak tanımlandığını söyledi.

İletişimin tek yönlü olmaması gerektiğini vurgulayan Çalışır, "Monolog değil, diyalog şeklinde olmalıdır. İletişimde en önemli etkenlerden bir tanesi de dinlemektir. Karşımızdaki kişiyi dinlemiş gibi yapmamalıyız. Bu durum iletişimin zenginleşmesini engeller. Sadece konuşarak değil, beden dilimizi kullanarak iletişimi yüzde 70 oranında zenginleştiririz." dedi.

Çalışır, göz temasının çok önemli olduğunu ifade ederek, "İletişimde etkili dinlemek, sabırlı olmak ve karşılıklı anlayış önemli etkenlerdendir." diye konuştu.