Gümüşhane'de Kent Ormanı, kar yağışıyla beyaza büründü
Gümüşhane Kent Ormanı, etkili kar yağışıyla büyüleyici bir beyaz örtüyle kaplanarak doğaseverlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler, doğal güzelliklerin tadını çıkararak fotoğraf çekti ve kızakla kayarak kışın keyfini çıkardı.

GÜMÜŞHANE'de etkili kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Kent Ormanı, seyirlik manzaralara sahne oldu. Kışın gelişiyle güzelliğe bürünüp, doğaseverlerin akınına uğrayan ormanda, vatandaşlar karın keyfini fotoğraf çekerek, doğayla iç içe vakit geçirerek çıkardı.

Kent merkezine 7 kilometre mesafede yer alan Kent Ormanı, etkili kar yağışıyla beyaz örtüye büründü. Çevresinde yapay göl bulunan ormanda çam, ladin ve köknar ağaçlarına, beyaz örtünün güzelliği eşlik etti. Kışın gelişiyle güzelliğe bürünüp, doğaseverlerin akınına uğratan Kent Ormanı'nda, vatandaşlar karın keyfini cep telefonu kameralarıyla anı fotoğraf çekerek, kızakla kayarak ve doğayla iç içe vakit geçirerek çıkardı. Kent Ormanı'nda kar güzelliği, dron kamerasıyla da görüntülendi.

Gümüşhane Kent Ormanı'nda turizm işletmecisi Hüseyin Kullukçu, bölge hakkında bilgi vererek, "Kent Ormanı yaklaşık 1800-1830 rakımlarda yer alıyor. Gümüşhane merkezine 7 kilometre mesafede, oldukça merkezi bir konumda. Kışın burası bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. Kar her şeyi örtüyor, doğa kendini anlatıyor. Tüm doğaseverleri Kent Ormanı'na bekliyoruz" diye konuştu.

Kent Ormanı'na ziyarete gelen Furkan Şekerli, Gümüşhane'nin her mevsiminin ayrı güzel olduğunu belirterek, "Ben Gümüşhane'de yaşıyorum. Gümüşhane'nin her mevsimi farklı güzel ama kışın gerçekten çok başka bir güzelliğe bürünüyor. Şu an Gümüşhane'nin kent ormanındayız. Mevsimin ilk karı yağdı ve çok güzel manzaralar var. Biz de geldik manzaraların tadını çıkartmaya. Fotoğraf çektik, kızakla kaydık. Karın tadını çıkartıp. Gümüşhane'de kışı yaşamak başka güzel" dedi.

Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Mustafa Yıldız da arkadaşlarıyla birlikte karın tadını çıkardıklarını belirterek, "Arkadaşlarla bir plan yaptık. Yılın ilk karı yağdı işte. Gidelim dedim. Vizelerden önce bir gezelim. Kent ormanımız var. Gümüşhane'nin güzel yanlarından bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Bursa'dan Gümüşhane'ye üniversite eğitimi için gelen Serhan Karataş ise karın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi. Karataş, "Bursalı olduğum için çok fazla kar görmüyorum. O yüzden hem zorlayıcı hem de çok keyifli. Mangal yaptık, kızakla kaydık. Karı seviyorum" dedi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

