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Gümüşhane haber... Gümüşhane'de yayla şenliğinde kalp krizi geçiren kadın öldü

AA - Muhammet Çelik - Güncel
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Gümüşhane haber... Gümüşhane'de yayla şenliğinde kalp krizi geçiren kadın öldü

Gümüşhane gelişmesine göre Gümüşhane-Trabzon sınırındaki Kadırga Yaylası'nda düzenlenen şenlikte kalp krizi geçiren kadın yaşamını yitirdi.

Gümüşhane- Trabzon sınırındaki Kadırga Yaylası'nda düzenlenen şenlikte kalp krizi geçiren kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'nda geleneksel olarak düzenlenen Otçu Şenliği'ne katılan 74 yaşındaki Ayşe Uzun fenalaştı.

Şenlik alanındaki sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Uzun, Gümüşhane Devlet Hastanesine götürülmek üzere ambulansa alındı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Uzun, ambulanstaki müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.

AA / Muhammet Çelik - Güncel

Kalp Krizi Gümüşhane Trabzon Güncel Haberler

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